Это развод: Бакальчук опровергла слова Кадырова о рейдерском захвате Wildberries

Скандал вокруг Wildberries начался 23 июля, когда муж владелицы компании Владимир Бакальчук обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с жалобой о том, что его жена хочет передать бизнес компании Russ Outdoor. Лидер республики назвал это «наглым рейдерским захватом».

По словам главы Чечни, активы компании Wildberries, которую супруги строили 21 год, с начала июля путем «юридических махинаций» переходят в чужие руки.

«Причем мошенники даже не стараются создать видимость естественности и чистоты происходящего: оборот Russ Outdoor в 100 раз меньше Wildberries, также не совпадает по интересам и характер бизнеса интернет-ретейлера WB и рекламного оператора Russ [крупнейший в стране оператор наружной рекламы — ред.]. Налицо откровенный и наглый рейдерский захват. Я знаю, что рычаги этого рейдерского процесса находятся в руках братьев Левана и Роберта Мирзоян, а также нескольких известных кавказцев», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни добавил, что не может оставаться в стороне от такой крупной в масштабах страны махинации.

«По моему поручению вопросом займется депутат Госдумы РФ Адам Делимханов. Лица, известные своими рейдерскими махинациями и причастные к этим незаконным действиям, должны остановить этот процесс, вернуть супругу Владислава и бизнес в семью. И в этом вопросе я дойду до конца», — добавил он.

В свою очередь основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что никакого «рейдерского захвата» в ситуации вокруг маркетплейса не было, дело только в том, что они с супругом разводятся.

«С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — сказала она.

По словам Бакальчук, у ее мужа 1% акций, и в принципе он не принимает участия в управлении компанией. У Бакальчук же 99% компании.

Бакальчук добавила, что сделка связана с решением компании трансформироваться, чтобы развивать бизнес дальше.

«Для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей и кем и с какой целью была придумана эта история с непонятным рейдерством, честно говоря, для меня большая загадка», — добавила руководитель Wildberries.

Зачем объединяются Группа Russ и Wildberries

Согласно совместному заявлению компаний, Группа Russ объединилась с Wildberries с несколькими целями. Одна из них — создания цифровой платформы. Более того, одно из направлений проекта — создание платежной системы для расчета в рублях по всему миру в обход SWIFT. Вторая цель — предоставление инструментов для развития малого и среднего бизнеса на территории стран присутствия.

«Консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ретейла и рекламы», — говорится в заявлении WB.

Также отмечено, что новая цифровая торговая платформа позволит миллионам представителей МСП и микробизнеса использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров.

«География стратегического проекта охватит территорию Российской Федерации, стран бывшего СНГ, стран глобального Юга: Азии, Африки, Ближнего Востока, Индии и Китая (всего более 5,8 млрд человек)», — говорится в сообщении.

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