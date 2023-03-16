Wildberries перестанет штрафовать владельцев ПВЗ за подмену дорогостоящих товаров
Экономика
16.03.2023 21:02
Ранее у маркетплейса Wildberries на этой почве возникли серьезные разногласия с владельцами пунктов выдачи заказов компании по всей стране. Из-за этого некоторые ПВЗ Wildberries в разных регионах страны оказались временно закрыты.
Специалисты Минцифры внимательно следят за ситуацией с Wildberries и поддерживают предложение маркетплейса об улучшении сервисов обратной связи и арбитража с партнерами. В министерстве отметили, что система контроля за подменой дорогостоящих товаров должна быть прозрачной для владельцев ПВЗ и иметь возможность оспаривания.
«Пока система дорабатывается, компания не будет выписывать новые штрафы», — говорится в сообщении пресс-службы Минцифры.
Читайте также: в Wildberries опровергли сообщения о забастовке сотрудников пунктов выдачи. В соцсетях появились сообщения о том, что сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса планируют 15 марта устроить забастовку из-за штрафов компании.
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