В Wildberries опровергли сообщения о забастовке сотрудников пунктов выдачи

В соцсетях появились сообщения о том, что сотрудники пунктов выдачи заказов маркетплейса планируют 15 марта устроить забастовку из-за штрафов компании.

В пресс-службе Wildberries сообщили, пункты выдачи продолжают работу в штатном режиме, а информация о планируемой забастовке не соответствует действительности.

«Информация о закрытии пунктов выдачи, и уж тем более о «забастовках» не соответствует действительности. Пункты продолжают работу в стандартном режиме», — сообщили в компании.

Там отметили, что в их офис пришли около 10-15 человек, якобы представители партнерских пунктов выдачи. При этом данные как компании они предоставлять отказались. Пришедшие были недовольны усилением мер безопасности из-за подмены товаров.

«К сожалению, некоторые недобросовестные покупатели или менеджеры пунктов выдачи заказов могут подменять товары — например, на дешевые аналоги или товары без маркировки. Чтобы этого не происходило, менеджеры пунктов выдачи при возврате товара должны их проверять. Поэтому мы ввели дополнительную защиту наших продавцов от подмен. Ожидаем, что благодаря этим мерам доля мошенничеств снизится в несколько раз», — цитирует пресс-службу маркетплейса ТАСС.

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