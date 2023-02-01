СМИ: товары поставщиков IKEA появятся в продаже в сети OBI
Экономика
01.02.2023 09:16
Товары поставщиков шведской компании IKEА, покинувшей РФ из-за спецоперации на Украине, появятся с февраля в 25 магазинах сети OBI.
В списке торговые точки Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Казани, Нижнего Новгорода, Рязани, Воронежа, Брянска, Екатеринбурга, Саратова, Волгограда и Волжского.
Уточняется, что все товары будут максимально схожими с продукцией IKEА, но не в точности такими же. Это связано с юридическими сложностями. Также будут изменены и названия.
В первое время можно будет приобрести стеллажи, комоды, полки для обуви и контейнеры для хранения, детскую мебель и вешалки. Позднее ассортимент планируют расширить, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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