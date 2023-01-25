Магазины Zara могут возобновить работу весной под новым названием

По данным нескольких источников, новый владелец российского сегмента испанской компании Inditex — Daher Group планирует открыть магазины под новыми брендами уже весной.

Ожидается, что первым магазин Daher Group откроют в торговом центре «Авиапарк» в Москве под вывеской Maag. В нем будут продавать мужскую, женскую и детскую одежду.

Компания Inditex, в которую входили бренды Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Oysho и Stradivarius, объявила о приостановке работы в России 5 марта прошлого года после начала специальной военной операции, сообщает «Коммерсантъ».

Магазины Zara могут открыться в Москве под новым названием в течение 10 дней, сообщает «Москва 24».

Читайте также: магазины Puma могут вновь открыться в России. Пока речь идет о точках в торговых центрах Москвы. Однако команда бренда пока не сообщала собственникам магазинов, планирует ли возобновить продажи, чтобы остаться в стране, либо же собирается провести распродажу перед окончательным уходом.