СМИ: магазины Puma могут вновь открыться в России

Магазины спортивных товаров под брендом Puma могут открыться в России уже этим летом.

Пока речь идет о точках в торговых центрах Москвы. Однако команда бренда пока не сообщала собственникам магазинов, планирует ли возобновить продажи, чтобы остаться в стране, либо же собирается провести распродажу перед окончательным уходом.

По данным СПАРК, форма собственности «Пума Рус» в РФ до сих пор не менялась. Компания по-прежнему принадлежит двум юридическим лицам из Германии и Австрии: Puma SE, Austria Puma Dassler Gessellschaft.

Эксперты называют информацию об открытии магазинов Puma позитивным сигналом для торговых центров. По их мнению, за Puma могут решиться на открытие торговых точек и другие бренды, приостановившие работу. Всего сейчас в России «на паузе» остается свыше 20 крупных розничных брендов, пишет газета «Известия».

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