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Wildberries отменила комиссию для Visa и Mastercard после проверки прокуратуры

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/wildberries-otmenila-komissiyu-dlya-visa-i-mastercard-posle-proverki-prokuratury
Wildberries отменила комиссию для Visa и Mastercard после проверки прокуратуры
Фото probusiness.io

Ранее маркетплейс Wildberries объявил о введении комиссии 3% за оплату покупок с банковских карт международных систем Visa и Mastercard.

Правовые основания этого решения проверили сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из Банка России, Роспотребнадзора и Минпромторга России. Сотрудники Гепрокуратуры провели встречу с представителями ООО «Вайлдберриз». Руководство маркетплейса призвали неукоснительно соблюдать законодательство РФ и интересы потребителей.

«С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО «Вайлдберриз» принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы», — говорится в сообщении пресс-службы Гепрокуратуры России.

Читайте также: депутат Хамзаев попросил прокуратуру проверить продажу вейпов на Wildberries. Он отметил, что на сайте интернет-магазина представлены вейпы, жидкости с никотином и без него, а также картриджи для нагревания.

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