Wildberries отменила комиссию для Visa и Mastercard после проверки прокуратуры

Ранее маркетплейс Wildberries объявил о введении комиссии 3% за оплату покупок с банковских карт международных систем Visa и Mastercard.

Правовые основания этого решения проверили сотрудники прокуратуры вместе с коллегами из Банка России, Роспотребнадзора и Минпромторга России. Сотрудники Гепрокуратуры провели встречу с представителями ООО «Вайлдберриз». Руководство маркетплейса призвали неукоснительно соблюдать законодательство РФ и интересы потребителей.

«С учетом позиции Генпрокуратуры России ООО «Вайлдберриз» принято решение отказаться от взимания указанной дополнительной платы», — говорится в сообщении пресс-службы Гепрокуратуры России.

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