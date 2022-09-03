Wildberries опроверг информацию о росте штрафа за возврат товаров

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В Telegram-каналах Ксении Собчак «Осторожно, Москва» и «Кровавая барыня» 2 сентября появились сообщения о росте цены за отказ от товаров до 100 рублей, а за крупногабаритные покупки — до 1 тыс. рублей.

В Wildberries интернет-порталу «Кубань 24» эту информацию не подтвердили.

«С грустью вынуждены заметить: осенью желтеют не только деревья, но и некоторые Telegram-каналы. Мы, напротив, ввели бесплатный возврат товаров для более чем 50% покупателей перед школьным сезоном. Это делается, чтобы помочь подготовить детей к школе. Речь идет о клиентах, совершающих осознанные покупки (те, кто внимательно подходят к выбору товаров и совершают мало возвратов) — таких у нас большинство. Кроме того, снизили общие тарифы на возврат товаров, чтобы повысить доступность интернет-покупок», — сообщили в пресс-службе Wildberries.

Кроме того, в компании заявили, что покупатели стали более осознанно подходить к выбору товаров. Поэтому на 30% сократилась доля брака вещей, возникающего из-за частой транспортировки и примерки.

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