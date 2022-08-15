Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Маркетплейс Wildberries на сайте сменил название на «Ягодки»

Экономика
15.08.2022 13:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/marketplejs-wildberries-na-sajte-smenil-nazvanie-na-yagodki
Маркетплейс Wildberries на сайте сменил название на «Ягодки»
Скриншот сайта wildberries.ru

Об этом стало известно 15 августа. На сайте компании вместо привычного логотипа появилась надпись «Ягодки» и изображения клубники, голубики и ежевики.

При этом доменный адрес сайта по-прежнему остался wildberries.ru, сообщает RT.

Официальных комментариев о ребрендинге в компании пока не давали. Слова Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды.

Wildberries — это международный маркетплейс, основанный россиянкой Татьяной Бакальчук. В 2020 году оборот компании составил 437,2 млрд рублей.

Читайте также: в Минпромторге заявили о том, что онлайн-магазин Wildberries стал каналом сбыта контрафакта.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Копать отсюда и до палеолита! Безмолвное наследие Кубани
  2. Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
  3. Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова из-за оскорблений в соцсетях
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. В Новороссийске тракторист уже неделю мешает спать жителям многоэтажки
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Сергей Галицкий: менять мир — это не ко мне, а к Бэтмену!
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
Отдыхать не торопясь: пять причин побывать в Ейске
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
В Краснодарском крае в жестком ДТП с грузовиком погибли два человека
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
Запасы на зиму: диетолог рассказал, как не испортить состав овощей при заготовке
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
В Краснодаре из-за ливня на дорогах образовались автомобильные заторы
Прямой эфир
Мы в соцсетях