Маркетплейс Wildberries на сайте сменил название на «Ягодки»

Скриншот сайта wildberries.ru

Об этом стало известно 15 августа. На сайте компании вместо привычного логотипа появилась надпись «Ягодки» и изображения клубники, голубики и ежевики.

При этом доменный адрес сайта по-прежнему остался wildberries.ru, сообщает RT.

Официальных комментариев о ребрендинге в компании пока не давали. Слова Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды.

Wildberries — это международный маркетплейс, основанный россиянкой Татьяной Бакальчук. В 2020 году оборот компании составил 437,2 млрд рублей.

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