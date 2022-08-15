Маркетплейс Wildberries на сайте сменил название на «Ягодки»
Экономика
15.08.2022 13:09
Об этом стало известно 15 августа. На сайте компании вместо привычного логотипа появилась надпись «Ягодки» и изображения клубники, голубики и ежевики.
При этом доменный адрес сайта по-прежнему остался wildberries.ru, сообщает RT.
Официальных комментариев о ребрендинге в компании пока не давали. Слова Wildberries с английского языка переводится как дикие ягоды.
Wildberries — это международный маркетплейс, основанный россиянкой Татьяной Бакальчук. В 2020 году оборот компании составил 437,2 млрд рублей.
Читайте также: в Минпромторге заявили о том, что онлайн-магазин Wildberries стал каналом сбыта контрафакта.
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