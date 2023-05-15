Wildberries обратилась в полицию из-за воровства товаров перевозчиками в Сочи

Один из владельцев пункта выдачи в Сочи рассказал, что вместе с коллегами раскрыл схему, из-за которой страдает бизнес.

На разные сим-карты оформляются аккаунты. С них заказывают дорогие позиции — например, электросамокаты, ювелирные украшения или бытовую технику. Заказ приходит на пункт выдачи, подставной клиент отказывается от него, после чего водитель забирает возвращенный товар. Он называет код, который по телефону ему сообщает логист, по пути или на складе этикетки переклеиваются, а коробка исчезает.

«Установлено, что к хищению товаров причастны сотрудники партнера-перевозчика, замешанные в других выявленных ранее хищениях, заявление в начале недели уже было передано нашим партнером-перевозчиком и представителями компании в полицию для возбуждения уголовного дела», — цитирует Wildberries информационный канал SHOT.

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