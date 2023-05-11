Около 650 млн рублей потерял онлайн-магазин Wildberries из-за «серого продвижения» продавцов

Служба безопасности Wildberries выявила нелегальную схему продвижения некоторых продавцов на платформе с помощью внешних сервисов.

По предварительным данным, услугами «серого продвижения» на онлайн-платформе воспользовались около 300 продавцов. Они воспользовались продвижением товара через специально написанный Telegram-бот. Через него продавцы с помощью специально настроенных алгоритмов пользовались услугами рекламы на площадке, но не оплачивали их. Сумма ущерба составляет около 650 млн рублей.

При этом в соцсетях появилась информация о том, что крупный ущерб причинен онлайн-ретейлеру из-за взлома базы данных. В Wildberries информацию о взломе базы данных опровергли и назвали ее фейком.

Представители компании обратились с заявлением в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Точную сумму ущерба становят в ходе следственных действий, сообщает ТАСС.

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