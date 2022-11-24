Wildberries может сократить логотип до WB

Фото vk.com/wildberries_shop

Компания планирует провести частичный ребрендинг названия, в том числе его сокращение до аббревиатуры в логотипе. Об этом сообщила основатель и генеральный директор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

По словам Бакальчук, бренд необходимо обновить, но переименования, скорее всего, не будет. Сейчас над логотипом работают дизайнерские команды. Сроков реализации проекта пока нет.

«Бренд — это живое явление, и то, что надо его обновить, мы ощущаем. Переименования, скорее всего, не будет, но, возможно, мы будем отталкиваться в новом логотипе от названия WB, потому что длинное название не всегда красиво смотрится», — рассказала глава компании.

За все время существования компания меняла логотип трижды. В том числе однодневное изменение на «Ягодки» в августе.

«История с «Ягодками» народу зашла, многие сказали, что это интересно, поэтому мы эту тему еще в голове держим, но пока ничего конкретного сказать не могу», — цитирует Бакальчук ТАСС.

Читайте также: Wildberries опроверг информацию о росте штрафа за возврат товаров.