WB: клиенты получат новый товар взамен поврежденного в ДТП под Краснодаром

Авария с участием фуры, перевозившей товары с Wildberries, произошла около 11:00 на Южном обходе Краснодара около поселка Тлюстенхабль на территории Адыгеи.

В пресс-службе онлайн-магазина прокомментировали происшествие и сообщили о дальнейшей судьбе поврежденных заказов.

Как сообщили представители маркетплейса, грузовой автомобиль партнера Wildberries, перевозивший товары в пункты выдачи заказов, попал в ДТП на трассе А-146 в Теучежском районе Адыгеи. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в другой автомобиль. Водитель фуры серьезно не пострадал.

В Wildberries отметили, что весь товар, который перевозила фура, перегрузили в другой грузовик и отправили на ревизию в сортировочный центр Адыгеи.

«Маркетплейс повторит заказы покупателей, а в случае отсутствия аналогов на складах — пришлет уведомление об отмене заказа. Стоимость предоплаченных заказов вернется на счет. Продавцам будет компенсирована стоимость поврежденных товаров», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Wildberries & Russ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», фура с заказами Wildberries перевернулась на Южном обходе Краснодара, не доехав до клиентов. Грузовик перегородил две полосы, из-за чего движение в направлении трассы М-4 «Дон» оказалось парализовано.

На видеозаписи с места аварии видно, что из большегруза на дорогу выпали товары, которые доставляли в пункты выдачи заказов. Неравнодушные водители, остановившиеся в пробке, помогли собрать с проезжей части разбросанные заказы.

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