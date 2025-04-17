Фура с заказами Wildberries перевернулась под Краснодаром, не доехав до клиентов

Авария произошла около 11:00 на Южном обходе Краснодара около поселка Тлюстенхабль на территории Адыгеи.

О произошедшем в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, грузовик «Газель» врезался в фуру, которая перевозила товары одного из крупных онлайн-маркетплейсов.

В результате ДТП фура опрокинулась на бок и перегородила две полосы, из-за чего движение в направлении трассы М-4 «Дон» оказалось парализовано.

На видеозаписи с места аварии видно, что из большегруза на дорогу выпали товары, которые, предположительно, доставлялись в пункты выдачи заказов. Неравнодушные водители, остановившиеся в пробке, помогли собрать с проезжей части разбросанные заказы.

На место аварии прибыли сотрудники ДПС и медики скорой помощи. Предварительно, пострадавших нет.

Официальных комментариев пока не поступало.

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По предварительным данным, 34-летний водитель DNGF0H ехал со стороны улицы Богатырской в сторону Уральской и при перестроении в правый крайний ряд не пропустил грузовик FAW, за рулем которого был 24-летний водитель. Произошло столкновение, в результате которого первый грузовик опрокинулся на правый бок.

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