Опрокинувшийся грузовик парализовал движение на Восточном обходе Краснодара

Авария произошла 11 апреля около 8:00 на федеральной трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 34-летний мужчина грузовика DNGF0H ехал по трассе со стороны улицы Богатырской в сторону улицы Уральской и при перестроении в правый крайний ряд не пропустил грузовой автомобиль марки FAW, за рулем которого был 24-летний водитель.

Произошло столкновение, в результате которого первый грузовик опрокинулся на правый бок.

Во время аварии никто не пострадал. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Движение по одной из полос оказалось заблокировано, что привело к образованию серьезного автомобильного затора.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пробка на Восточном обходе Краснодара 11 апреля растянулась почти на 7 км. По данным сервиса сервиса «Яндекс Карты» на 10:00, автомобильный затор на Восточном обходе растянулся от торгового центра «Oz-молл» до поселка Победитель на 6,6 км. Также в сильной пробке стоит и улица Уральская в сторону Восточного обхода Краснодара. Здесь, по данным «Яндекс Карт» затор растянулся на 3 км.

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