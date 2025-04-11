Пробка на Восточном обходе Краснодара 11 апреля растянулась почти на 7 км

Автомобильные пробки на выезде из Краснодара начали скапливаться утром в пятницу.

По состоянию на 10:00, автомобильный затор на Восточном обходе растянулся от торгового центра «Oz-молл» до поселка Победитель. Согласно сервису «Яндекс Карты», пробка растянулась на 6,6 км.

Также в сильной пробке стоит и улица Уральская в сторону Восточного обхода Краснодара. Здесь, по данным «Яндекс Карт» затор растянулся на 3 км.

Читайте также: более 150 млрд рублей направят на реконструкцию дорог Краснодара до 2035 года. По инициативе губернатора в краевом центре началась реализация масштабной программы по развитию дорожной сети. Рассчитана она на десять лет. За это время построят и модернизируют 27 развязок, путепроводов и дорог. По 17 объектам уже разработаны проекты, к реализации некоторых приступили.

Программа по развитию дорожной сети краевой столицы рассчитана на десять лет. Для ее реализации из краевого бюджета выделили 150 млрд рублей. Средства пойдут на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию дорог, а также на содержание ливневой канализации и насосных станций. Всего дорожный фонд Краснодарского края в 2025 году увеличен до 60,5 млрд рублей — за десять лет он вырос практически в четыре раза. На эти средства планируется отремонтировать более 200 км дорог по всему краю.

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