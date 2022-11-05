Warner Bros. Discovery надеется снять новые фильмы о Гарри Поттере
Исполнительный директор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил инвесторам, что компания хочет выпустить как можно больше фильмов про Гарри Поттера.
Заслав отметил, что это возможно только с согласия создательницы персонажа, британской писательницы Джоан Роулинг.
«Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет», — цитирует исполнительного директора ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.
Романы о «мальчике, который выжил», волшебном мире и борьбе школьника со злом покорили мир и принесли Джоан Роулинг огромные деньги и популярность. Фильмы, снятые по серии книг, тоже до сих пор пересматривают по всему земному шару. Актеры, снимавшиеся в картине еще детьми, выросли и стали известными. Фанаты фильмов и книг нередко задаются вопросом, будут ли переснимать «Гарри Поттера», с учетом значительно выросших технических возможностей киноиндустрии.
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