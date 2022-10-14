Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Общество
14.10.2022 20:55
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-akter-sygravshij-hagrida-v-garri-pottere
Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»
Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

О смерти Робби Колтрейна 14 октября сообщил его представитель.

Британский актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер» умер на 73-м году жизни.

До того, как получить роль лесничего в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, Колтрейн сыграл в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Золотой глаз» и «И целого мира мало», пишет RT.

Читайте также: Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
Краснодарская полиция назвала сообщения об отравленных конфетах в школах фейком
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
В Туапсинском районе полиция проверяет сообщения о якобы отравленных конфетах в школах
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
Хакеры взломали сайт АО «Краснодартеплосеть»
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
В Сочи собаки загрызли 4-летнюю девочку в доме
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  2. В Краснодаре «борец за парковку» распылил газ в лица пары пенсионеров и их внучки
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В краснодарском Молодежном театре показали «Дежурные влюбленности. Осень». Фоторепортаж
  5. В Красноярском крае задержали женщину, которая восемь лет назад на Кубани зарезала отца
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях