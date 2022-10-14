Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

Умер актер, сыгравший Хагрида в «Гарри Поттере»

О смерти Робби Колтрейна 14 октября сообщил его представитель.

Британский актер Робби Колтрейн, сыгравший роль Рубеуса Хагрида в фильме «Гарри Поттер» умер на 73-м году жизни.

До того, как получить роль лесничего в серии фильмов о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, Колтрейн сыграл в двух фильмах о Джеймсе Бонде — «Золотой глаз» и «И целого мира мало», пишет RT.

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