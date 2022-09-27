Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году

Культура
27.09.2022 09:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/rossiya-ne-budet-vydvigat-svoj-film-na-oskar-v-2022-godu
Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Фото pixabay.com

О решении не отправлять в этом году картину на соискание премии «Оскар» Киноакадемия России сообщила 26 августа.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — говорится в сообщении национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай не согласился с решением Киноакадемии. Режиссер объявил о своем решении покинуть пост. Он отметил, что решение не выдвигать российский фильм приняли «через голову оскаровской комиссии», сообщает ТАСС.

Читайте также: режиссер из Краснодара Наталия Мещанинова представила в Сочи свой новый сериал.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
  3. В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях