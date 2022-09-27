Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году
Культура
27.09.2022 09:02
О решении не отправлять в этом году картину на соискание премии «Оскар» Киноакадемия России сообщила 26 августа.
«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — говорится в сообщении национальной академии кинематографических искусств и наук России.
Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай не согласился с решением Киноакадемии. Режиссер объявил о своем решении покинуть пост. Он отметил, что решение не выдвигать российский фильм приняли «через голову оскаровской комиссии», сообщает ТАСС.
Читайте также: режиссер из Краснодара Наталия Мещанинова представила в Сочи свой новый сериал.
Популярные новости
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
- В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
- 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
- Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
- Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена