Россия не будет выдвигать свой фильм на «Оскар» в 2022 году

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О решении не отправлять в этом году картину на соискание премии «Оскар» Киноакадемия России сообщила 26 августа.

«Президиум Киноакадемии России принял решение не выдвигать в 2022 году отечественный фильм на соискание премии «Оскар» Американской киноакадемии», — говорится в сообщении национальной академии кинематографических искусств и наук России.

Председатель Российского оскаровского комитета, народный артист РФ Павел Чухрай не согласился с решением Киноакадемии. Режиссер объявил о своем решении покинуть пост. Он отметил, что решение не выдвигать российский фильм приняли «через голову оскаровской комиссии», сообщает ТАСС.

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