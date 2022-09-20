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Режиссер из Краснодара Наталия Мещанинова представила в Сочи свой новый сериал

Культура
20.09.2022 11:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/rezhisser-iz-krasnodara-nataliya-meshhaninova-predstavila-v-sochi-svoj-novyj-serial
Режиссер из Краснодара Наталия Мещанинова представила в Сочи свой новый сериал
Фото Натальи Мещаниновой

Сериал «Алиса не может ждать» Наталия Мещанинова представила на фестивале «Новый сезон». Премьера ее телевизионной работы состоится в онлайн-кинотеатре START.

Главная героиня Алиса — обычный подросток. Ее мать постоянно вызывают в школу, но та не понимает причин поведения ребенка. В то время как Алиса узнала тайну, которую от нее скрывали родители. Она скоро ослепнет. Школьница решает «пожить по-настоящему» и уехать в другой город. Однако суровая реальность быстро разбивает подростковые иллюзии.

Главную роль исполнила Лиза Ищенко. Ранее она появлялась в сериалах «Хороший человек», «Сама дура».

В сезоне будет восемь серий по 50 минут каждая. Режиссером и автором сценария выступила краснодарка Наталья Мещанинова снявшая в 2014 году нашумевшую драму «Комбинат «Надежда», «Шторм», сериалы «Обычная женщина» и «Пингвины моей мамы».

Читайте также: в Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

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