Режиссер из Краснодара Наталия Мещанинова представила в Сочи свой новый сериал

Фото Натальи Мещаниновой

Сериал «Алиса не может ждать» Наталия Мещанинова представила на фестивале «Новый сезон». Премьера ее телевизионной работы состоится в онлайн-кинотеатре START .

Главная героиня Алиса — обычный подросток. Ее мать постоянно вызывают в школу, но та не понимает причин поведения ребенка. В то время как Алиса узнала тайну, которую от нее скрывали родители. Она скоро ослепнет. Школьница решает «пожить по-настоящему» и уехать в другой город. Однако суровая реальность быстро разбивает подростковые иллюзии.

Главную роль исполнила Лиза Ищенко. Ранее она появлялась в сериалах «Хороший человек», «Сама дура».

В сезоне будет восемь серий по 50 минут каждая. Режиссером и автором сценария выступила краснодарка Наталья Мещанинова снявшая в 2014 году нашумевшую драму «Комбинат «Надежда», «Шторм», сериалы «Обычная женщина» и «Пингвины моей мамы».

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