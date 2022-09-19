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В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»

Культура
19.09.2022 17:59
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-otkrylsya-festival-onlajn-kinoteatrov-novyj-sezon
В Сочи открылся фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Мероприятие проходит с 18 по 23 сентября. Фестиваль объединил крупнейшие онлайн-кинотеатры, премьерные сериалы и новейшее российское кино.

Открытие «Нового сезона» прошло в уникальном фромате digital-перфоманса. Первым фильмом программы стал «Голиаф» казахского кинорежиссера Адильхана Ержанова. Актеры ленты неделю назад получили премию Bisato d’oro на Венецианском кинофестивале. Фильм представили продюсер Георгий Шабанов, актеры Данияр Алшинов и Александра Ревенко.

В рамках мероприятия зрители посмотрят главные сериалы сезона 2022-2023. По вечерам можно увидеть новые полнометражные фильмы. В 2022 году все участники, гости и зрители участвуют в голосовании за представленные в программе проекты. Поставить оценку можно в специальной онлайн-форме и в официальном приложении фестиваля, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», основная часть «Нового сезона» пройдет в концертном комплексе «Роза Холл».

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