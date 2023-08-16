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Взятки у сослуживцев за ремонт служебных планшетов брал сотрудник краевого главка полиции Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzyatki-u-sosluzhivtsev-za-remont-sluzhebnyh-planshetov-bral-sotrudnik-kraevogo-glavka-politsii-kubani
Взятки у сослуживцев за ремонт служебных планшетов брал сотрудник краевого главка полиции Кубани
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Оперативники собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю пресекли противоправные действия сотрудника краевого главка полиции.

По предварительным данным оперативников, сотрудник Центра информационных технологий связи и защиты информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю получал от сослуживцев деньги за ремонт и настройку служебных планшетов. Эта информация была подтверждена во время оперативных мероприятий.

«На основании собранных оперативно-розыскной частью собственной безопасности ГУ МВД России по Краснодарскому краю материалов следственными органами принято процессуальное решение. В настоящее время в отношение сотрудника назначено проведение служебной проверки», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве добавили, что при подтверждении вины полицейского его уволят из органов внутренних дел по отрицательным основаниям, и он понесет наказание в установленном законом порядке.

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