В Сочи бывшего полицейского посадили на четыре года за взятки от предпринимателей

Бывший инспектор отдела по исполнению административного законодательства УВД Сочи подозревался в получении 50 тыс. рублей от хозяйки торговой точки. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в марте 2022 года сотрудник полиции решил получить взятку в 100 тыс. рублей от хозяйки магазина, где продавали алкоголь без документов. За эти деньги он предложил женщине до конца года не беспокоить ее с проверками и закрывать глаза на имеющиеся нарушения. Половину всей суммы злоумышленник хотел получить сразу, а остальные 50 тыс. рублей — в июле. После получения первой части взятки нарушителя задержали сотрудники ФСБ.

Также правоохранители установили, что в 2019 году полицейский получил взятку от другого местного предпринимателя. За деньги он не стал собирать материал по факту реализации контрафакта.

В суде подсудимый полностью признал свою вину. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 250 тыс. рублей. Кроме того, его на четыре года лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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