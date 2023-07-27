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Взятки на 11 млн рублей получил специалист в Майкопе за бесплатную подготовку могил

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzyatki-na-11-mln-rublej-poluchil-spetsialist-v-majkope-za-besplatnuyu-podgotovku-mogil
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Бывший главный специалист одного из муниципальных казенных учреждений центра республики брал взятки от ритуальных компаний за услугу, которая бесплатна.

По данным следствия, с 2013 по 2023 годы мужчина лично и через посредников брал взятки от ритуальных компаний за подготовку мест захоронения на территории городского кладбища, при том, что услуга бесплатная. За 10 лет бывший главный специалист получил более 11 млн рублей.

В ходе обыска у мужчины изъяли более 490 тыс. рублей, а также документы, доказывающие его вину. На время следствия на имущество и 730 тыс. рублей подозреваемого наложили арест. На допросе вину мужчина частично признал.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Адыгее.

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