Взятка и домогательства: экс-сотрудникам ДПС дали 9,5 лет на двоих в Брюховецком районе

Брюховецкий районный суд приговорил двух бывших инспекторов ДПС к 5 годам и 4 годам и 6 месяцам в колонии общего режима. Также им предстоит выплатить штраф в размере 450 тыс. рублей. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в августе 2021 год два инспектора ДПС патрулировали улицы. Они заметили кроссовый мотоцикл под управлением несовершеннолетнего. При виде полицейских мальчик скрылся в доме. Пока сотрудники полиции разговаривали с отцом подростка, к дому на автомобиле подъехала мать мальчика. При этом женщина нарушила ПДД, совершив поворот налево в нарушение требований дорожной разметки. За то, чтобы не привлекать к административной ответственности подростка, управлявшего мотоциклом без прав, и его мать, полицейские предложили отцу семейства передать им 20 тыс. рублей.

Мужчина согласился. Он передал инспекторам ДПС взятку в 15 тыс. рублей. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

В этот же день один из сотрудников ДПС, понимая, что мать подростка находится в зависимости от него в связи с возможностью привлечения ее к административной ответственности и направления в отдел по делам несовершеннолетних материалов в отношении ее сына, склонил женщину к половому сношению.

На подозреваемых завели уголовное дело. Суд приговорил одного из них к пяти годам лишения свободы, второму назначили четыре года и шесть месяцев. Отбывать наказание им предстоит в колонии общего режима. Также обоим придется выплатить штраф в тридцатикратном размере суммы взятки, то есть 450 тыс. рублей. Экс-сотрудников ДПС лишили права занимать должности на госслужбе на четыре года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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