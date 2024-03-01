Взять отпуска и отгулы к 8 Марта планирует каждый десятый житель Краснодара

О планах продлить выходные на 8 Марта заявил каждый десятый житель Краснодара, из них 11% женщин и 9% мужчин.

Согласно исследованию, проведенному с 22 по 28 февраля, 62% опрошенных не собираются добавлять дни отпуска или отгулы к выходным в Международный женский день, а 11% пока не определились с планами.

Также по данным опроса, 53% опрошенных женщин любят 8 Марта. Каждая четвертая респондентка заявила, что этот праздник ей нравится, еще 18% относятся к 8 Марта нейтрально.

Что касается мужчин, то однозначно положительных и скорее положительных оценок примерно поровну — 36% и 34% соответственно. Нейтрально отозвались о Международном женском дне 26% опрошенных, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

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