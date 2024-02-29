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В парках Краснодара в честь 8 Марта женщинам будут дарить открытки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-parkah-krasnodara-v-chest-8-marta-zhenshhinam-budut-darit-otkrytki
В парках Краснодара в честь 8 Марта женщинам будут дарить открытки
В парках Краснодара в честь 8 Марта женщинам будут дарить открытки

Ученики художественных школ и художественных отделений детских школ искусств вручат открытки посетительницам парков в праздничные дни в рамках акции «Милой и прекрасной».

Дети уже начали готовить открытки, посвященные Международному женскому дню. На своих небольших произведениях они изобразят символы праздника и напишут пожелания для представительниц прекрасной половины человечества.

«Для тех, кто не учится в художественной школе, но хочет поздравить свою маму, бабушку, сестру или вторую половинку, есть специальное предложение! Принесите свою открытку к нам, а мы поздравим адресата со сцены парка, в который вы придете. Подробнее по телефону 8 (861) 99-11-500 (доб. 219) или в наших социальных сетях», — сообщает пресс-служба МБУК «Краснодарские парки» в Telegram.

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