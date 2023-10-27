Взвинтить цены на крепкий алкоголь планирует Минфин России

В Минфине РФ предложили сразу на 7,5% повысить стоимость спиртных напитков крепостью выше 28 градусов.

С инициативой выступил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он объяснил необходимость такой меры темпами инфляции, которые по результатам 2023 года составят 7,5%. По его словам, благодаря подорожанию стоимость крепкого алкоголя будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка, а у производителей водки, коньяка и настоек появится возможность избежать убытков, сообщает телеканал «360».

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