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Взвинтить цены на крепкий алкоголь планирует Минфин России

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzvintit-tseny-na-krepkij-alkogol-planiruet-minfin-rossii
Взвинтить цены на крепкий алкоголь планирует Минфин России
Фото pixabay.com

В Минфине РФ предложили сразу на 7,5% повысить стоимость спиртных напитков крепостью выше 28 градусов.

С инициативой выступил замминистра финансов Алексей Сазанов. Он объяснил необходимость такой меры темпами инфляции, которые по результатам 2023 года составят 7,5%. По его словам, благодаря подорожанию стоимость крепкого алкоголя будет соответствовать реальной конъюнктуре рынка, а у производителей водки, коньяка и настоек появится возможность избежать убытков, сообщает телеканал «360».

Читайте также: в РФ предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах, чтобы не смущать детей.

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