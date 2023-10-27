В РФ предложили запретить продажу алкоголя на фуд-кортах, чтобы не смущать детей

С такой инициативой выступил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он направил письмо с предложением сделать фуд-корты безалкогольными на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова.

Политолог отметил, что зоны фуд-корта расположены практически в каждом торговом центре страны. Некоторые предприятия общественного питания продают там алкоголь, чаще всего пиво. По мнению Орлова, значительная часть посетителей фуд-кортов — это подростки и семьи с детьми.

В результате складывается ситуация, когда несовершеннолетним приходится наблюдать, как взрослые за соседними столиками пьют алкоголь.

Чтобы это предотвратить, политолог предложил внести изменения в нормативно-правовые акты и строго запретить продажу алкоголя на фуд-кортах, сообщает RT.

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