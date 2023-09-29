Минимальные цены на слабоалкогольные напитки планируют установить в Госдуме РФ

Предложения по вопросам дополнительного регулирования розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах ночью подготовят до 15 октября.

Среди основных вопросов — предложения по установлению минимальных розничных цен на пиво, сидр, пивные напитки, сидр, медовуху и пуаре.

«Введение минимальных розничных цен на водку, бренди, коньяк и вино помогло очистить рынок от суррогатов. Нововведение поможет бороться и с недобросовестной конкуренцией, и демпингом крупных компаний, которые такими маневрами выдавливают мелких конкурентов с рынка. Для потребителя ничего не изменится — цены на привычные напитки не изменятся, а опасность наткнуться на низкосортную продукцию станет ниже», — сказал депутат Госдумы Сергей Алтухов.

Кроме того, регионы планируют наделить правом устанавливать время розничной продажи алкоголя в объектах общественного питания в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.

«В большинстве субъектов увеличили требования к размерам помещений, где такая торговля разрешена — в среднем до 50 кв. м. Но проблему «рюмочных» и «наливаек» в жилых домах это не решило — местами они по-прежнему доставляют жителям хлопоты. Рассчитываем, что такая торговля будет запрещена в регионах в ночное время, что улучшит ситуацию», — отметил Алтухов.

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