На 10,7% выросли продажи коньяка в России

Также в январе-августе 2023 года увеличились продажи игристых вин на 9,2%.

По данным Росалкогольтабакконтрол, в России продажи алкогольной продукции, за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, выросли на 4,3% — до 146 млн декалитров, среди которых и спиртные напитки с крепостью свыше 9% — на 3,1%, до 74,6 млн декалитров.

Кроме того, продажи водки в этот же период сократились на 0,1% и составили 49,4 млн декалитров, при этом продажи виноградного вина увеличились на 5,5% — до 37,3 млн декалитров.

Также на 84,5% — до 784,9 тыс. декалитров выросли продажи ликерных вин. Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью более 25% увеличились на 26,6% — до 8,8 млн декалитров, виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом — на 32,4%, до 1,1 тыс. декалитров. Продажи плодовой алкогольной продукции выросли на 17,6% — до 8,1 млн декалитров, слабоалкогольной продукции — на 17,1%, до 11,4 млн декалитров.

Тем не менее продажи ликеро-водочных изделий с крепостью до 25% сократились на 88,5% — до 164,8 тыс. декалитров, виноградосодержащих напитков без этилового спирта — на 80,3%, до 609,8 тыс. декалитров, сообщает ТАСС.

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