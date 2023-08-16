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В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-predlozhili-uzakonit-prodazhu-alkogolya-na-letnih-verandah-restoranov-i-kafe
В России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Госдуме осенью могут принять законопроект с изменениями в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Поправки предусматривают разрешение на розничную продажу алкоголя на летних верандах, прилегающих к стационарному объекту питания и при наличии лицензии на продажу спиртного. По словам авторов законопроекта, запрет на продажу алкоголя на верандах заведений негативно влияет на экономические показатели предприятий общепита.

«Мы все помним, через какие трудности, в том числе финансовые, они прошли во время пандемии. Тогда многие владельцы бизнеса по сути получили пассив в виде предприятия и вкладывали большие собственные средства для того, чтобы сохранить дело. Это действительно большие деньги, которые возвращаются не за один год», — сказал первый зампред комитета нижней палаты парламента Денис Кравченко.

Депутат отметил, что официальный отзыв правительства на законопроект в Госдуму еще не поступал, пишут «Известия».

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