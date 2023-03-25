В департаменте потребсферы Кубани разъяснили новые правила открытия летних кафе

Упрощенные правила размещения летних кафе вступают в силу в России с 30 марта.

Собственники заведений общепита смогут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур, если эта земля находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.

Глава департамента потребсферы и регулирования рынка алкоголя Кубани Роман Куринный сообщил, что порядок размещения этих объектов установят постановлением губернатора.

«Департамент уже приступил к разработке документа. Наша основная задача — обеспечить возможность предпринимателям оборудовать нестационарные сезонные летние площадки, примыкающие к кафе или ресторану, без каких-либо дополнительных процедур», – цитирует Куринного пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Правительство РФ расширило список объектов, для размещения которых не требуется оформление права собственности на участок земли. В него вошли веранды для кафе на улице.