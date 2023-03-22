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В России упростили порядок размещения летних кафе

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-rossii-uprostili-poryadok-razmeshheniya-letnih-kafe
В России упростили порядок размещения летних кафе
Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

Правительство РФ расширило список объектов, для размещения которых не требуется оформление права собственности на участок земли. В него вошли веранды для кафе на улице.

Теперь владельцы кафе и ресторанов могут без каких-либо дополнительных процедур оборудовать площадку на улице возле основного здания при условии, что новые посадочные места размещают на муниципальной или государственной земле.

Ожидается, что это нововведение позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общепита, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: восемь ресторанов Краснодарского края вошли в сотню лучших заведений России. Среди них: 0.75 Please Wine & Kitchen Red Fox, D.O.M., «Баран-Рапан», Mamai-Kale, и «Брунелло» (Сочи), The Печь, «Угли-Угли» (Краснодар) и «Винотеррия» (Новороссийск).

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