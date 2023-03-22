В России упростили порядок размещения летних кафе

Правительство РФ расширило список объектов, для размещения которых не требуется оформление права собственности на участок земли. В него вошли веранды для кафе на улице.

Теперь владельцы кафе и ресторанов могут без каких-либо дополнительных процедур оборудовать площадку на улице возле основного здания при условии, что новые посадочные места размещают на муниципальной или государственной земле.

Ожидается, что это нововведение позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общепита, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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