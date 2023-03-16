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Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в сотню лучших заведений России

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vosem-restoranov-krasnodarskogo-kraya-voshli-v-sotnyu-luchshih-zavedenij-rossii
Восемь ресторанов Краснодарского края вошли в сотню лучших заведений России
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Престижная ресторанная премия WhereToEat опубликовала шорт-лист из 100 лучших ресторанов Москвы, Санкт-Петербурга, Центра России, Юга России, Татарстана, Урала и Сибири. В списке оказались пять заведений из Сочи, два из Краснодара и одно из Новороссийска.

Жюри предстоит подсчитать голоса экспертной коллегии, на основе которых сформируют ежегодный рейтинг лучших ресторанов России. Кроме того, определят победителей в спецноминациях «Шеф-повар года», «Сомелье года», «Бар года», «Выбор СМИ», «Официант года по версии “нетмонет”», а также «Кондитер года» и «Ресторан-легенда».

Из кубанских ресторанов за победу предстоит побороться 0.75 Please Wine & Kitchen Red Fox, D.O.M., «Баран-Рапан», Mamai-Kale, и «Брунелло» (Сочи), The Печь, «Угли-Угли» (Краснодар) и «Винотеррия» (Новороссийск).

Если говорить о Юге России в целом, то в шорт-листе не оказалось заведений из Крыма и Ставрополя, но имеются три ресторана из Ростова-на-Дону. Это La Fabrika, Leo Wine & Kitchen и «ОнегинДача».

Результаты огласят 7 апреля. Лучший ресторан России получит переходящий приз —  антикварную серебряную чашу для льда. Сейчас чаша находится в Twins Garden в Москве, который стал лучшим рестораном России в прошлом году, сообщает пресс-служба премии WhereToEat.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России.

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