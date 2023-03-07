Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России

Ресторанная премия WhereToEat представила шорт-лист из 10 номинантов на звание «Шеф-повар года», составленный по результатам голосования экспертов.

В него вошел краснодарский шеф-повар Андрей Матюха, а также: братья Березуцкие (Москва), Николай Бобров (Красноярск), Виталий Истомин и Артем Лосев, Владимир Мухин, Андрей Шмаков, Владимир Чистяков (все из Москвы), Хезрет-Арслан Бердиев, Дмитрий Блинов, Артем Гребенщиков (все из Санкт-Петербурга).

Победителя премии «Шеф-повар года» по версии WhereToEat объявят 7 апреля на церемонии в Санкт-Петербурге.

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