Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России
Общество
07.03.2023 14:30
Ресторанная премия WhereToEat представила шорт-лист из 10 номинантов на звание «Шеф-повар года», составленный по результатам голосования экспертов.
В него вошел краснодарский шеф-повар Андрей Матюха, а также: братья Березуцкие (Москва), Николай Бобров (Красноярск), Виталий Истомин и Артем Лосев, Владимир Мухин, Андрей Шмаков, Владимир Чистяков (все из Москвы), Хезрет-Арслан Бердиев, Дмитрий Блинов, Артем Гребенщиков (все из Санкт-Петербурга).
Победителя премии «Шеф-повар года» по версии WhereToEat объявят 7 апреля на церемонии в Санкт-Петербурге.
Читайте также: лауреатами премии «Общественное признание» в Краснодарском крае стали 15 претендентов.
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