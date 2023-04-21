Взрывы в небе: противоградовые ракеты работают над шестью районами Краснодарского края
Противоградовые ракеты для предотвращения града запускают в Курганинском, Новокубанском, Отрадненском, Лабинском, Мостовском и Успенском районах, а также в Адыгее.
Такие работы поводятся ежегодно с 15 апреля по 1 октября. Их ведет Краснодарская военизированная служба по активным воздействиям на метеорологические и другие геофизические процессы.
Ракеты для воздействия на градовые облака изготовлены из прессованной бумаги и пластика. Они самоликвидируются на высоте от одного до пяти км над уровнем земли. Разрываясь, они образуют мелкие осколки, которые не несут опасности для людей, животных и зданий.
Опасность могут представлять упавшие на землю неразорвавшиеся противоградовые ракеты. Такие ракеты или отдельные узлы от них способны взорваться от прикосновения, удара или огня. Однако механизм самоликвидации отказывает крайне редко — в одном случае на тысячу. При нахождении неразорвавшихся ракет или осколков от них необходимо срочно обращаться в полицию или по телефону 8(86169)6-03-51. Трогать ракеты нельзя.
В период работы противоградовых ракет, услышав выстрелы или разрывы, необходимо уйти в укрытие, сообщает пресс-служба администрации Мостовского района.
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