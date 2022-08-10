Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме

Взрывы в Крыму: что известно на второй день после ЧП на военном аэродроме

В качестве главной причины взрыва, а затем и последовавшей детонации нескольких авиационных боеприпасов на аэродроме Саки, расположенного в районе поселка Новофедоровка в Крыму, рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности. Об этом информагентству ТАСС сообщил источник в Министерстве обороны России.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что ни признаков, ни улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва нет. В результате взрыва авиационная техника не повреждена. На авиабазе размещены военные самолеты и вертолеты, в том числе морской авиации. Здесь также расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации.

Общее число пострадавших к утру 10 августа возросло до 13 человек, среди них — двое детей. Известно об одном погибшем. Как сообщили в крымском Минздраве, у большинства раненых порезы от осколков стекла из разбитых окон. Людей с небольшими ранами после перевязки отпустили домой. Одному человеку с непроникающим ранением грудной клетки пришлось сделать операцию. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

Никакого массового бегства населения и туристов, на которое рассчитывала украинская пропаганда, не произошло. Уже к вечеру 9 августа люди возвратились на пляжи, откуда днем очевидцы снимали взрывы на аэродроме. Туристическая инфраструктура курортного поселка Новофедоровка на западе Крыма, где накануне сдетонировали боеприпасы на аэродроме, продолжает работу, проинформировали в пресс-службе министерства курортов и туризма республики.

«Пляжи в поселке Новофедоровка никак не пострадали, кафе и пункты проката продолжают работу. Высокий сезон в разгаре, погода прекрасная, вода в море прогрелась до плюс 24-25 градусов, и впереди еще бархатный сезон», — уточнили в ведомстве.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что общую эвакуацию в Сакском районе не объявляли. Было принято оперативное решение о вывозе людей из домов, находящихся рядом с пострадавшей от взрывов воинской частью. Размещение и питание эвакуированных людей будет произведено за счет специального фонда республики. Решается вопрос о помощи в ремонте зданий, которые попали в зону распространения взрывной волны.

Также Сергей Аксенов объявил, что до 20:00 24 августа на территории Крыма будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности граждан и гостей полуострова.

Сейчас территорию вокруг аэродрома проверяют саперы, которые должны гарантировать отсутствие взрывоопасных предметов. После того, как они осмотрят и очистят улицы и дворы, в дома и квартиры разрешат вернуться местным жителям. В военной части, где произошло ЧП работает комиссия Минобороны, которая должна сделать выводы о причинах и возможных виновниках инцидента.

Утром 10 августа в социальных сетях появились видео с улиц, которые непосредственно прилегают к аэродрому. На кадрах видны пятиэтажки с выбитыми оконными стеклами и рамами, несколько остовов сгоревших автомобилей, которые были припаркованы вдоль забора военной части. На видео есть также закопченные обломки советского фронтового бомбардировщика СУ-24, эксплуатация которого в ВКС России завершилась 31 августа 2016 года. Самолеты этой модели были сняты с вооружения.

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