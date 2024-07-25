Взрывы в карьерах: плановые работы проведут на цемзаводе в Новороссийске 25 июля

Взрывные работы пройдут 25 июля на территории цементного завода «Первомайский».

С 13:00 до 16:00 со стороны завода можно будет услышать звуки взрывов из-за работ в карьерах производств, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей и гостей города призывают соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», внеплановые учения со стрельбами пройдут в Новороссийске вечером 25 июля.