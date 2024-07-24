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Внеплановые учения со стрельбами пройдут в Новороссийске вечером 25 июля

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vneplanovye-ucheniya-so-strelbami-projdut-v-novorossijske-vecherom-25-iyulya
Внеплановые учения со стрельбами пройдут в Новороссийске вечером 25 июля
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

В акватории морского порта города-героя пройдут учения силами Новороссийской военно-морской базы.

Военные отработают отражение нападения беспилотников и безэкипажных катеров с выполнением практических стрельб с молов Военной гавани из артиллерийской установки.

В связи с этим в городе-герое 25 июля с 21:00 до 23:00 можно будет услышать звуки стрельбы и взрывов, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Жителей и гостей города просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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