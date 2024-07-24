На цементном заводе Новороссийска 24 июля проведут взрывные работы

Взрывные работы пройдут 24 июля в карьерах цементного завода «Пролетарий».

Жители и гости Новороссийска с 12:00 до 16:00 могут услышать звуки взрывов со стороны завода из-за работ в карьерах производств, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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