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Взрывы будут слышны во время учений на территории дикого пляжа и морпорта Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryvy-budut-slyshny-vo-vremya-uchenij-na-territorii-dikogo-plyazha-i-morporta-tuapse
Взрывы будут слышны во время учений на территории дикого пляжа и морпорта Туапсе
Фото t.me/admtuapse

Жителей и гостей города предупредили об учениях пограничников в акватории морского порта и на территории дикого пляжа до скалы Киселева.

Так, в пятницу, 13 сентября, с 10:00 до 12:00 пройдут учения с применением пиротехники над акваторией порта Туапсе.

Кроме того, аналогичные мероприятия пограничники проведут в течении суток до 14 сентября года на территории дикого пляжа и до скалы Киселева.

Туристов и местных жителей просят сохранять спокойствие на время учений, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

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