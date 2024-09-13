Взрывы будут слышны во время учений на территории дикого пляжа и морпорта Туапсе

Жителей и гостей города предупредили об учениях пограничников в акватории морского порта и на территории дикого пляжа до скалы Киселева.

Так, в пятницу, 13 сентября, с 10:00 до 12:00 пройдут учения с применением пиротехники над акваторией порта Туапсе.

Кроме того, аналогичные мероприятия пограничники проведут в течении суток до 14 сентября года на территории дикого пляжа и до скалы Киселева.

Туристов и местных жителей просят сохранять спокойствие на время учений, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в Telegram.

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