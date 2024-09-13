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Тихорецкие казаки передали гуманитарную помощь отряду БАРС-11 в зону СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tihoretskie-kazaki-peredali-gumanitarnuyu-pomoshh-otryadu-bars-11-v-zonu-svo
Тихорецкие казаки передали гуманитарную помощь отряду БАРС-11 в зону СВО

Кубанское казачье войско продолжает оказывать поддержку бойцам в зоне СВО.

Казаки из Тихорецкого района совместно со станичным обществом Екатеринодарского РКО передали солдатам добровольческого отряда БАРС-11 продукты, питьевую воду, одежду и маскировочные сети. Гуманитарную помощь казаки привезли военнослужащим лично. Они поблагодарили бойцов за мужество и пожелали скорейшей победы.

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