Тихорецкие казаки передали гуманитарную помощь отряду БАРС-11 в зону СВО

Кубанское казачье войско продолжает оказывать поддержку бойцам в зоне СВО.

Казаки из Тихорецкого района совместно со станичным обществом Екатеринодарского РКО передали солдатам добровольческого отряда БАРС-11 продукты, питьевую воду, одежду и маскировочные сети. Гуманитарную помощь казаки привезли военнослужащим лично. Они поблагодарили бойцов за мужество и пожелали скорейшей победы.

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