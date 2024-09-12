200 тонн гуманитарной помощи отправили в Курск из Краснодара за месяц

Благотворительная организация «Добро и Дело» 10 сентября направила в Курск седьмую фуру с 25 т гуманитарного груза.

Жители Краснодара могут передать одежду, обувь, воду, детское питание, консервы, крупы и макароны, лапшу, супы, чай, кофе, какао, сахар, сладости. А также средства личной гигиены, постельные принадлежности, посуду, бытовую технику и химию и другие предметы первой необходимости и непортящиеся продукты питания.

В Краснодаре пункты приема гуманитарной помощи работают на постоянной основе по 17 адресам, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.

Подробную информацию и список адресов пунктов приема гуманитарной помощи можно узнать тут.

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