Кондратьев встретился с волонтерами, помогающими жителям Курской области

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 4 сентября в Театре защитника Отечества обсудил с представителями общественных организаций, отделений политических партий и бизнеса волонтерскую помощь жителям Курской области.

Глава региона отметил, что всех собравшихся объединяет неравнодушие к людям и готовность безвозмездно помочь им.

«Все наши муниципалитеты развернули пункты сбора помощи, направили более 350 т гуманитарных грузов. А главное — поехали помогать курянам, не оставили их один на один с тяготами, дали понять, что с ними Кубань, вся страна», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что с самого начала ситуации многие жители Кубани, будь то школьники или бизнесмены, помогали курянам. Кубанцы и сейчас продолжают оказывать необходимую помощь, сказал Кондратьев.

Добровольцы рассказали о встречах с жителями Курской области, работе в пунктах временного размещения. Так, Федора Геращенко из Краснодарского отделения «Народного фронта» во время одного из выездов серьезно ранило. Сейчас он проходит лечение в Москве. Волонтер удостоен Ордена Мужества.

Руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева рассказала, что за два года работы их организация стала одним из крупных фондов. Так, члены организации идейные и работают круглыми сутками. Фонд с первых дней помогает Курску. По словам руководителя, вместе с соцблоком администрации Краснодара было организовано участие в сборах гуманитарной помощи коллективов школ и творческих объединений. Сейчас добровольцы готовят уже седьмой транспорт для гуманитарной миссии.

«Нам помогают семьи, люди разных возрастов — например, 78-летний мужчина купил тетради для школьников и передал иконы. Жители Курской области, с которыми мы общались, очень благодарны за помощь всем кубанцам», — сказала Артемьева.

Гуманитарный груз активно отправляют из краевой столицы, Сочи, Новороссийска, Крымского района и других муниципалитетов. Детей из пострадавшей области принимают кубанские здравницы. Так, ребята отдыхают в Анапе и Кабардинке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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