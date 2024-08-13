Взрывотехники уничтожили найденную под Геленджиком 250-килограммовую авиабомбу

ФАБ-250 времен Великой Отечественной войны нашел экскаваторщик во время работы в лесу рядом с Кабардинкой.

На место обнаружения 250-килограммовой фугасной авиационной бомбы оперативно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Пластун».

Кроме того, на прошлой неделе туристы нашли по одной 82-мм минометной мине на Бугазской косе в Анапе и на пляже в поселке Веселовка Темрюкского района. Вероятно, боеприпасы вынесло на берег из моря. Их также забрали специалисты.

Все боеприпасы взрывотехники уничтожили с соблюдением мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

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