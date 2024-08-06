Более 800 боеприпасов времен войны нашли в хуторе Краснодарского края

Взрывотехники Росгвардии за прошлую неделю четыре раза выезжали на обезвреживание взрывоопасных предметов периода Великой Отечественной войны, обнаруженных жителями в Крымском районе.

В хуторе Свободы поисковики нашли 723 боеприпаса. Среди них: 23 гранаты образца 1940 и 1941-х годов и 700 ржавых пистолетных и винтовочных патронов.

Позже в этом же населенном пункте экскаваторщик во время рытья траншеи заметил снаряд. Прибывшая на место группа разминирования обследовала участок и извлекла из земли 40 гранат и 42 минометные мины.

Еще два боеприпаса калибра 82 мм рабочие нашли в полях двух сельских поселений района.

Всего специалисты ОМОН «Пластун» обследовали, вывезли в карьер и уничтожили 807 боеприпасов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в Telegram.

Все найденные боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

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