Машинист бульдозера откопал ящик со старыми минами в Краснодарском крае
Происшествия
29.07.2024 21:50
Сотрудники Росгвардии накануне уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной войны, найденные в Крымском районе.
В селе Молдаванском машинист бульдозера выравнивал земельный участок и заметил ящик, в котором находились три похожих на боеприпасы предмета. Мужчина сообщил о находке в правоохранительные органы.
На место вскоре прибыли сотрудники ОМОН «Пластун» и осмотрели найденные боеприпасы. Взрывотехники установили, что это 81-мм минометные мины времен Великой Отечественной войны.
Найденные мины вывезли в карьер и уничтожили с соблюдением необходимых мер безопасности, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Краснодарского края в Telegram.
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