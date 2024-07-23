Взрывные работы в карьерах цементного завода проведут 23 июля в Новороссийске

Работы пройдут на территории цементного завода «Пролетарий».

Так, с 12:00 до 16:00 жители и гости Новороссийска могут услышать взрывы со стороны завода из-за работ в карьерах производств, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами пройдут вечером 23 июля в морпорту Новороссийска.