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Взрывные работы в карьерах цементного завода проведут 23 июля в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryvnye-raboty-v-karerah-tsementnogo-zavoda-provedut-23-iyulya-v-novorossijske
Взрывные работы в карьерах цементного завода проведут 23 июля в Новороссийске
Фото atakay-cement.ru

Работы пройдут на территории цементного завода «Пролетарий».

Так, с 12:00 до 16:00 жители и гости Новороссийска могут услышать взрывы со стороны завода из-за работ в карьерах производств, сообщает МЦУ Новороссийска.

Жителей просят соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», учения со стрельбами пройдут вечером 23 июля в морпорту Новороссийска.

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