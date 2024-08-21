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Взрывная волна повредила дома после ракетной атаки в Ростовской области

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vzryvnaya-volna-povredila-doma-posle-raketnoj-ataki-v-rostovskoj-oblasti
Взрывная волна повредила дома после ракетной атаки в Ростовской области
Фото t.me/mod_russia

В ночь на 21 августа около 1:00 дежурные силы ПВО сбили украинскую ракету на западе Ростовской области, сообщил глава региона Василий Голубев.

По словам Голубева, обломки сбитой ракеты упали на пустырь, из-за чего загорелась сухая трава. Пожар оперативно потушили сотрудники МЧС.

«Из-за взрывной волны в нескольких частных домах Новошахтинска получили повреждения оконные и дверные проемы», — написал Василий Голубев в Telegram.

Также губернатор Ростовской области поручил в течение дня определить нанесенный имуществу ущерб, чтобы помочь жителям в восстановлении жилья, сообщает телеканал «360».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», украинские беспилотники атаковали Ростовскую область в ночь на 18 августа. При отражении нападения на Пролетарск обломки БПЛА упали на территорию промышленных складов, возник пожар. При его тушении пострадало 18 человек.

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